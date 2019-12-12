РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 12 дек. В подмосковных Котельниках проводят сметный расчет для определения стоимости завершения строительно-монтажных работ в жилом комплексе «Белые Росы», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Жительница Котельников в комментариях под постом главы муниципалитета Андрея Булгакова в его Instagram-аккаунте попросила достроить проблемный ЖК «Белые Росы». В отношении застройщика ООО «Стройкомфорт» начали процедуру банкротства. Все дольщики должны были вступить в реестр требований кредиторов. Пресс-служба администрации горокруга пояснила в комментариях к посту, какие принимаются меры для окончания строительства ЖК.

«В настоящее время разрабатывается сметный расчет для определения стоимости завершения строительно-монтажных работ. На данный момент конкурсный управляющий ведет работы по восстановлению бухгалтерской и проектно-строительной документации», – говорится в сообщении.

Также восстанавливаются все реестры и полная информация по всем участникам строительства и кредиторам застройщика для их участия в деле о банкротстве.

В июне между «Стройкомфорт» и «Строительно-технический контроль» заключен договор и подготовлено техническое заключение по итогам обследования технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций, внутренних инженерных систем, наружных инженерных сетей с определением объемов работ, необходимых для завершения строительства объекта.