РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 дек. В четверг в детской поликлинике №2 Люберец проходит мастер-класс для детских хирургов Московской области «Современные возможности эндоскопической хирургии, комплексный подход в лечении комбинированных врожденных пороков развития», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На торжественном открытии присутствовали глава Люберец Владимир Ружицкий, главврач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник, председатель комитета по охране здоровья Госдумы РФ, заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Дмитрий Морозов.

«Любой темой надо заниматься профессионально. Хорошие специалисты сами по себе не появляются, всегда есть какие-то традиции, школа. Когда молодой врач после института начинает работать с командой профессионалов, тогда есть результаты. Каждый из вас сегодня что-то узнает новое», – сказал Ружицкий.

В рамках мастер-класса врачи смогут увидеть видеотрансляцию из операционной. Двое врачей будут проводить лапароскопическую коррекцию грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, гастрофундопликация по Ниссену и лапароскопическую пластику пиелоуретерального сегмента.