РИАМО - 12 дек. Подключение к бесплатному общественному Wi-Fi может привести к таким неприятным последствиям, как кража злоумышленниками паролей и данных о платежах, сообщает Газета.ru.

Антивирусная компания ESET провела исследование и выяснила, что свыше 70% россиян, которые пользуются интернетом, при любой возможности подключаются к бесплатным сетям. Это происходит в транспорте, аэропортах, ТЦ, кафе, гостиницах.

«Две трети из этого числа переписываются, заходят в банковские приложения и вводят пароли, хотя за ними могут шпионить мошенники и красть их данные», - отмечается в материале.

Компания ESET подчеркнула, что пользователи бесплатного Wi-Fi могут столкнуться с отсутствием шифрования передаваемой информации, поддельными точками доступа и другими опасностями. Защититься от них можно, только перестав пользоваться публичными сетями.

Исследование ESET охватило 4 тысячи жителей России, его провели в текущем декабре.

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