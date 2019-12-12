РИАМО -12 дек. Американское издание The National Interest включило Россию в тройку стран с самым сильным военно-морским флотом, сообщает Газета.ru.

«Лидирующую позицию в рейтинге заняли США, стране принадлежат 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки», — говорится в сообщении.

Второе место занял Китай со 130 военными кораблями. Это авианосец, три десантных судна, 42 фрегата, восемь атомных и 52 дизельные подлодки, 25 эсминцев.

Россия заняла третье место. В составе российских ВМС числятся 79 крупных кораблей: авианосец, пять крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

В топ-5 рейтинга The National Interest также вошли Великобритания и Япония.