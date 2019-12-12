РИАМО - 12 дек. По инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в свое время Московский государственный университет получил новый современный учебный кампус, сам политик всегда чутко следил за состоянием столичных вузов, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

В четверг в Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. В настоящее время в храме Христа Спасителя проходит гражданская панихида, после начнется отпевание политика. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

«В 1993 году были заросли на территории Московского университета, брошенная земля. Юрий Михайлович закладывает камень в развитие нового кампуса Московского университета. Никто в это не верил в 1993 году, а сейчас на этом месте удвоенный новый кампус. Он равен тому, который построила страна за все 250 лет этого университета», - сказал Садовничий на церемонии прощания с Лужковым.

Он добавил, что Лужков всегда особенно относился к университетам столицы и следим за их состоянием.

«Он присутствовал на всех советах московских ректоров. Помощь, которая была оказана профессорам и преподавателям жильем, материальная помощь. Это было очень заметно», - добавил Садовничий.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

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