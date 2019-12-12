РИАМО – 12 дек. Основные работы по возведению нового Дома культуры в подмосковном Реутове вышли на финишную прямую, главная их часть завершится до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Возведение значимого для муниципалитета объекта площадью порядка трех тысяч квадратных метров вышло на финишную прямую – основные работы будут завершены до конца текущего года. Новый Дом культуры в южной части города будет отвечать всем современным требованиям, он сможет принять в своих стенах еще больше занимающихся», – говорится в сообщении.

В учреждении ведутся работы по шпаклевке стен второго этажа, монтажу внутренних инженерных сетей, укладке напольной плитки и стен на обоих этажах, благоустройству прилегающей территории, завершается облицовка фасада здания.

После окончания строительства в здание переедет школа искусств – детский музыкальный театр под управлением Ирины Тульчинской. Проектом предусмотрено оборудование зрительного зала на 300 мест, театральной сцены, гардеробной, костюмерной, отдельных классов для занятий музыкой, пением и хореографией.

Накануне глава Реутова Станислав Каторов вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым оценили степень готовности ДК и пообщались с жителями.

«Для города Реутов новый Дом культуры станет значимым объектом. В нем расположится школа искусств, как об этом просили жители – дети и их родители. Нынешнее место дислокации школы – старое здание, построенное в послевоенное время. Оно попросту не рассчитано на то количество детей, которое там занимается», – сказал Брынцалов.

По данным Реутовского информагентства, одновременно заниматься в различных творческих кружках и секциях в новом ДК смогут более 140 детей. Отдельным плюсом современного учреждения станет его расположение в самом центре города.