РИАМО – 12 дек. Названы стартовые цены новых автомобилей чешской компании Skoda — Skoda Karoq и Rapid, пишет в четверг Федеральное агентство новостей.

«По словам инженеров, новый Skoda Karoq отличается улучшенной вместимостью. Модель подходит как для поездок в условиях города, так и за городом», — говорится в сообщении.

У машины объемный багажник, электропривод задней двери. Начальная цена версии Ambition 1.4 TSI — 1,515 миллиона рублей.

Лифтбек Rapid получил обновленный дизайн, центральную консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы, а также новые декоративные панели. Такие автомобили будут делать на заводе в Калуге.

У дилеров Rapid появятся в первом квартале 2020 года. Начальная цена за версию Skoda Rapid 1.6 MPI 5-МКПП — 829 тысяч рублей.