РИАМО - 12 дек. За минувшие сутки около 4,1 тысячи километров дорог Подмосковья обработали противогололедными реагентами, на дежурстве было задействовано порядка 1 тысячи машин, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За минувшие сутки 337 единиц спецтехники обработали противогололедными материалами более 4,1 тысячи километров муниципальных и региональных дорог. Всего на ночном дежурстве было задействовано порядка 1 тысячи машин», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Больше всего дорог обработали в Одинцовском, Талдомском округах, Солнечногорске, Шатуре, Щелкове, Коломенском округе.

В регионе в четверг будет облачно и без осадков, на востоке возможен снег с дождем, температура около 0 градусов. Водителям и пешеходам необходимо быть внимательными на дорогах.