РИАМО - 12 дек. Схема дорожного движения и режим работы городского транспорта в центральной части Москвы изменены в четверг из-за проведения траурных мероприятий в храме Христа Спасителя, сообщается на Едином транспортном портале столицы.

В четверг Москва прощается с бывшим мэром Юрием Лужковым. В настоящее время в храме Христа Спасителя проходит гражданская панихида, после начнется отпевание политика. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

«Автомобилистам стоит учитывать, что с 00:01 ограничено движение по Соймоновскому проезду, а также участку улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Поворот с улицы Знаменка на улицу Волхонка запрещен. В районе дома 2, строение 1 по Лужнецкому проезду запрещена парковка. Ограничения движения сохранятся до конца дня», - говорится в сообщении.

Пассажирам городского транспорта необходимо учитывать, что сегодня до конца траурных мероприятий в центре не обслуживаются остановки «Метро «Кропоткинская» – Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина» для автобуса №М3 по улице Волхонка в сторону метро «Семеновская», а также остановка «Метро «Кропоткинская» для автобуса №255 в Соймоновском проезде.

С 12:00 и до окончания мероприятия не будет обслуживаться остановка «Новодевичье кладбище» для автобусов №№М3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде в сторону стадиона «Лужники».

«Также обращаем внимание, что вход и выход со станции «Кропоткинская» к храму Христа Спасителя закрыт с начала движения и до 15:30 в связи с проведением траурных мероприятий», - заключается в материале.