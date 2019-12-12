РИАМО - 12 дек. В течение суток в четверг в Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

При тумане необходимо быть особенно внимательными на дорогах. Водителям нужно снизить скорость, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, на скользкой дороге резко не тормозить.

Людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями лучше воздержаться от выхода на улицу.

В случае необходимости обращайтесь в ГУ МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, либо по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.