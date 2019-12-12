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РИАМО
, Александр Манзюк
В столичном храме Христа Спасителя проходит прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Внутри храма проходит гражданская панихида.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Некоторые люди, возложившие цветы к гробу Лужкова, переходят в другой конец зала в ожидании отпевания.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Для цветов рядом с гробом политика установили несколько столов.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Желающих проститься с бывшим мэром Москвы так много, что цветы приходится уносить, освобождая столы для других скорбящих.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Отпевание проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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РИАМО
, Александр Манзюк
По предварительной информации, могила политика будет располагаться рядом с могилой автора гимна России Сергея Михалкова.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
Александр Манзюк
На фото: прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
Александр Манзюк
На фото: прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
Александр Манзюк
На фото: прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
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