РИАМО - 12 дек. Еще 227 столичных медиков получили почетный статус «Московский врач», на сегодняшний день в этом статусе работают уже более 1 тысячи специалистов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Среди новых обладателей статуса «Московский врач» — представители 21 медицинского направления, в числе которых акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, дерматовенерология, детская хирургия, кардиология, клиническая лабораторная диагностика, неврология, общая врачебная практика, оториноларингология, офтальмология, психиатрия, педиатрия, скорая медицинская помощь, судебно-медицинская экспертиза, терапия, травматология, урология, ультразвуковая диагностика, хирургия, эндоскопия и эндокринология.

«В этот раз статус получили рекордное количество медработников — сразу 227 врачей. В первый раз «московскими врачами» стали специалисты по клинической лабораторной диагностике и офтальмологии. На данный момент статус присвоен уже 1087 врачам. Теперь он есть у специалистов всех 27 направлений, по которым можно пройти добровольные оценочные процедуры», — сказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Кроме того, начиная с осени этого года сертификационный экзамен по 17 программам дополнительного профессионального образования проводится по заданиям проекта «Московский врач». Это дает специалистам возможность одновременно получить сертификат специалиста и свидетельство о присвоении статуса (при успешной сдаче экзамена). Из 227 «московских врачей» 119 медработников получили статус после сертификационного экзамена.

Врачи с таким статусом, которые работают в учреждениях департамента здравоохранения, получают ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей. Статус «Московский врач» можно получить сразу по нескольким специальностям, если претендент по ним работает. При этом надбавку будут начислять по каждой из них.

Врачи, которым присвоен статус «Московский врач», могут также автоматически получить квалификационную категорию в соответствии со стажем работы по специальности. Для этого необходимо представить в аттестационную комиссию свидетельство о наличии статуса, а также установленные документы о трудовой и профессиональной деятельности. Категория присваивается без прохождения аттестационного экзамена.

Подать заявку на тестирование для получения статуса «Московский врач» можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.