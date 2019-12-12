РИАМО - 12 дек. Жители столицы могут сообщить об не убранном снеге, наледи и сосульках с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы», для этого необходимо зайти в раздел «Единый диспетчерский центр», в котором появилась категория «Зимние виды работ», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель проекта «Мобильные сервисы» департамента информационных технологий города Москвы Олег Филимонов отметил, что, например, с помощью мобильного приложения москвичи могут сообщить о снеге и наледи во дворах, на парковках, тротуарах и проезжей части, отсутствии отопления в доме и качестве заливки катков.

«Для удобства горожан мы собрали эти темы заявки в одной категории, чтобы пользователям было проще найти нужную», — добавил Филимонов.

Также оставить сообщение можно с помощью портала «Наш город». Ответить на него органы власти должны в течение восьми рабочих дней.

Оставить заявку о неубранном снеге во дворах, о сосульках, наледи и снеге на крышах домов также можно в едином диспетчерском центре по круглосуточному телефону: +7 (495) 539-53-53.

Подать заявку в единый диспетчерский центр можно с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» (оно доступно в App Store и Google Play). Зайдя в приложение, необходимо выбрать раздел «Единый диспетчерский центр». Далее при нажатии на кнопку «+» откроется окно подачи заявки. В нем нужно выбрать категорию, после чего указать тип дефекта, нажать на кнопку «Далее», а затем ввести адрес. Заявку зарегистрируют и примут в работу в течение нескольких минут. В приложении также можно отслеживать статус исполнения заявки.

Приложение «Госуслуги Москвы» появилось в 2012 году. Оно создавалось для жителей города, которые предпочитают получать услуги с помощью смартфона. Приложение дает доступ к полезным для горожан сервисам — образовательным, коммунальным, транспортным и другим.

С помощью телефона москвичи могут оплачивать автомобильные штрафы, просматривать единый платежный документ, передавать показания приборов учета, записываться к врачам, контролировать посещение и питание ребенка в школе, узнавать о готовности загранпаспорта и многое другое.

В прошлом году приложение «Госуслуги Москвы» стало лучшим среди российских мобильных приложений органов власти, а в этом году вошло в топ-20 служебных программ App Store, заняв 17-е место в рейтинге.