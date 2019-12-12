РИАМО - 12 дек. Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Путеводная звезда» прошла в музыкальном театре «Геликон-опера», в конкурсе принимали участие московские отели, городские фестивали, рестораны, выставки, туристические компании и проекты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Почетными гостями премии стали более 500 человек — представители туристической отрасли, гендиректоры отельных сетей, издатели, главные редакторы медиа о путешествиях, телеведущие и эксперты в сфере гостиничного бизнеса.

«Путеводная звезда» — единственная в Москве профессиональная туристическая премия. В этом году награда вручалась лучшим представителям сферы гостеприимства в 20-й раз.

«Победители премии «Путеводная звезда» создают комфорт и делают наш город популярным туристическим направлением. Этот стандарт столичного гостеприимства необходимо поддерживать на высоком уровне. И совместными усилиями мы делаем так, чтобы каждый турист и каждый житель восхищался Москвой — лучшим городом Земли», — сказала председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

В этот раз лауреатов премии «Путеводная звезда» выбирали в 15 номинациях, которые впервые были объединены в пять категорий — «Проживание», «Досуг», «Гастрономия», «Комфорт и впечатления», «Медиа». Кроме того, награда вручалась в специальных номинациях. Еще одно нововведение этого года — номинации «Лучшее — детям» и «Москва онлайн».

Лучшими стали:

— «Московская классика» — ресторан «Кафе Пушкинъ»;

— «Московский завтрак» — ресторан «Северяне»;

— «Прогулки по Москве» — образовательно-экскурсионный проект «Москва глазами инженера»;

— «Лучшее — детям» — Московский планетарий;

— «Москва культурная» — выставка «Илья Репин. Ретроспектива» в Государственной Третьяковской галерее;

— «Москва фестивальная» — фестиваль «Путешествие в Рождество»;

— «Москва. Везет» — транспортная компания «БизнесБас»;

— «Москва. Добро пожаловать!» — компания «Тари Тур»;

— «Москва онлайн» — сервис «Афиша. Рестораны»;

— «Московские истории» — «Это мой город» (проект «Москвич Mag»);

— «Лучший отель «пять звезд» — Ararat Park Hyatt Moscow;

— «Лучший отель «четыре звезды» — DoubleTree by Hilton Hotel Moscow — Marina

— «Лучший отель «три звезды» — Ibis Moscow Centre Bakhrushina;

— «Лучший хостел» — Strawberry Duck Moscow;

— специальный приз «За вклад в развитии туризма» — Теймураз Гугуберидзе, управляющий директор АО «ТД ГУМ»;

— специальный приз «За вклад в развитие туризма» — Сергей Шпилько, президент Российского союза туриндустрии;

— специальный приз «За вклад в развитие туризма» — медиапроект The City («Москва Медиа»);

— специальный приз «За вклад в развитие туризма» — Аркадий Новиков, создатель сети ресторанов Novikov Group;

— специальный приз «За вклад в развитие туризма» — Елена Гагарина, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль»;

— специальный приз «За вклад в развитие туризма» — Андрей Загребелько, генеральный директор компании «Даниловский рынок».

При определении победителей учитывалось мнение москвичей — горожане могли проголосовать за лучшие фестивали, культурные события и объекты для детей в проекте «Активный гражданин».

В номинации «Лучшее мероприятие под открытым небом» горожане отдали предпочтение фестивалю «Путешествие в Рождество». Свои голоса за него отдали 22,15% участников. Мнение высказали 213658 «активных граждан».

Победителем в номинации «Лучшее — детям» стал Московский планетарий. Его оценили 28,06% из 178210 проголосовавших.

180129 «активных граждан» выбирали лучшего в номинации «Москва культурная». 30,01% проголосовали за выставку «Илья Репин. Ретроспектива», организованную Государственной Третьяковской галереей.