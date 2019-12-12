РИАМО - 12 дек. Полицейские подмосковного Ступина задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии краж с общим ущербом в размере более 500 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник повреждал замки входных дверей и отжимал пластиковые окна, после чего незаконно проникал в частные дома, откуда похищал иконы, самовары, ювелирные изделия и другие ценные вещи», - сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

Полицейские задержали подозреваемого по месту его жительства. При обыске в квартире были обнаружены и изъяты похищенные ранее наградные медали, наручные часы, иконы, антиквариат, а также одежда, используемая при совершении преступлений.

«Полицейскими установлена причастность задержанного к совершению 16 аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории городского округа, в том числе кражи из храма, расположенного в селе Бортниково. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей», - добавила Петрова.

Задержанный пояснил, что похищенное имущество продавал по заниженным ценам через интернет скупщикам, которые выставляли ценные вещи на аукционах.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас злоумышленник находится по домашним арестом. Следствие устанавливает дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.