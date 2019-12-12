РИАМО - 12 дек. Работы по реконструкции Политехнического музея на Лубянской площади в Москве планируют завершить в конце следующего года, открытие музея планируют приурочить к его 148-му дню рождения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Масштабная модернизация здания Политеха началась в 2013 году. Работы ведутся согласно концепции, предложенной японским архитектором Дзюнъя Исигами. В настоящее время отреставрированы все фасады, открыт амфитеатр перед северным фасадом, а также проход от амфитеатра к метро.

«Обновленное историческое здание Политехнического музея на Лубянской площади откроет двери для посетителей в конце 2020 года. До открытия музей планирует провести на разных городских площадках серию мероприятий, которые познакомят с его обновленным пространством», - говорится в сообщении.

По словам главы попечительского совета Политехнического музея Игоря Шувалова, Политех — знаковое для Москвы место.

«С завершением реставрации это будет не только технологичный музей с уникальной экспозицией, но и новый центр притяжения для горожан и туристов, современное общественное пространство для молодежи и более взрослой аудитории. При этом важно, что сохранится дух Политеха как места, которое вдохновляет людей исследовать этот мир», - подчеркнул Шувалов.

Планируется, что Политех откроется 12 декабря 2020 года. Дата открытия здания музея, с 2013 года находящегося на реконструкции, выбрана неслучайно. 12 декабря 1872 года он начал свою работу в здании на Пречистенке, а вскоре переехал на Лубянскую площадь. Первое время своего существования Политехнический музей назывался Музеем прикладных знаний. Основой его коллекции стали экспонаты Политехнической выставки, посвященной 200-летию со дня рождения Петра I.

До закрытия на реконструкцию в 2013 году здесь проходили основные события лектория Политехнического музея. К концу 2020 года планируется восстановить исторический интерьер Большой аудитории.

Год, оставшийся до открытия, музей планирует посвятить проведению мероприятий, которые позволят заочно познакомиться с обновленным пространством, экспозицией и концепцией нового Политеха. Мероприятия пройдут на ВДНХ, в технополисе «Москва» и «Музейном парке» вокруг здания на Лубянской площади, а также на других городских площадках.