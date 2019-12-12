РИАМО - 12 дек. Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) начали украшать к Новому году, на входных дверях и турникетах, а также в вестибюлях станций и кассовых зонах разместят более 2 тысяч новогодних стикеров и свыше 300 праздничных плакатов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) начали украшать к Новому году. Чтобы создать у пассажиров праздничное настроение, на входных дверях и на турникетах наклеят более 2 тысяч новогодних стикеров. Кроме того, в вестибюлях станций и кассовых зонах разместят свыше 300 праздничных плакатов. На них изображен городской транспорт в заснеженной столице», - говорится в сообщении.

К празднику оформят и информационно-справочные стойки «Живое общение». На торговых павильонах метрополитена и в подуличных переходах тоже появятся более 600 ярких новогодних плакатов.

«Атмосферу зимнего праздника помогут создать нарядно украшенные искусственные ели. Двадцать елок разместят на станциях МЦК», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что также новогодние деревья установят в вестибюлях всех станций Кольцевой линии метро, а еще в вестибюлях станций «Пушкинская», «Боровицкая», «Новокузнецкая», «Кузнецкий мост», «Чистые пруды», «Театральная», «Маяковская», «Арбатская» и в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров, который находится на площади Киевского вокзала.

Он уточнил, что все новогодние деревья на станциях разместят таким образом, чтобы они не мешали проходу пассажиров. Самые большие ели появятся в вестибюле станции метро «Площадь Революции» и на площади перед станцией МЦК «Лужники».