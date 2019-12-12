РИАМО - 12 дек. В трех московских аэропортах по состоянию на утро четверга отмененными и задержанными числятся 76 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по 13 рейсов задержали в аэропортах Внуково и Шереметьево. В Домодедове задерживается 31 рейс, 19 рейсов отменено.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов в настоящее время нет.

Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут. Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса, скорость ветра - 4-9 метров в секунду.