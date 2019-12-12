РИАМО - 12 дек. Серию онлайн-квестов в городских музеях планируют запустить на портале «Узнай Москву», один из них создан для Государственного биологического музея и уже доступен для москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что цикл познавательных квестов по музейным площадкам Москвы будет постепенно расширяться.

«В будущем планируем запустить их в Мемориальном музее космонавтики, в музеях Владимира Высоцкого, Константина Паустовского, Сергея Есенина и в других», — добавила Сергунина.

Онлайн-квест под названием «Загадки Биологического музея» уже доступен на сайте портала «Узнай Москву» и в одноименном мобильном приложении. Он включает десять вопросов об истории усадьбы, в которой располагается музей, а также об основных его экспонатах.

Для того чтобы начать квест, посетителям необходимо скачать приложение «Узнай Москву» для iOS или Android. Сделать это можно, отсканировав QR-код, плакат с которым размещен при входе в музей. После этого пользователям предложат перейти в меню и в разделе «Квесты» выбрать соответствующую игру.

Участникам квеста предстоит внимательно рассматривать экспонаты музея и отвечать на вопросы. После каждого ответа система показывает, правильный ли он, и выдает краткое пояснение.

«Игровой формат поможет гостям музеев взглянуть на экспозиции под другим углом, проверить себя и почерпнуть много нового и интересного. Например, пройдя квест в Государственном биологическом музее, посетители узнают, кто разработал методику восстановления внешнего облика наших предков по ископаемым черепам и какие мифические существа изображены на фасадах главного здания», — отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Завершив онлайн-квест, участник увидит на странице свой результат — количество правильных ответов. Этим достижением можно поделиться в социальных сетях. Общее время прохождения квеста — 60 минут. Вопросы рассчитаны на пользователей в возрасте от 14 лет.