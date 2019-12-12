РИАМО - 12 дек. В столичном храме Христа Спасителя проходит прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, около входа в храм собрались десятки людей с цветами, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Улица Волхонка с двух сторон перекрыта железными ограждениями, рядом с которыми дежурят сотрудники полиции. По всей длине улицы на проезжей части стоят автомобили ГИБДД, Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и несколько карет скорой помощи.

Внутри храма проходит гражданская панихида. Некоторые люди, возложившие цветы к гробу Лужкова, переходят в другой конец зала в ожидании отпевания. Здесь уже собралось около 30 человек.

Для цветов рядом с гробом политика установили несколько столов. Желающих проститься с бывшим мэром Москвы так много, что цветы приходится уносить, освобождая столы для других скорбящих.

Богослужение по усопшему начнется в 11:00. Отпевание проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Все желающие смогут проститься с Лужковым до 14:00.

После церемонии прощания Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. По предварительной информации, могила политика будет располагаться рядом с могилой автора гимна России Сергея Михалкова.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

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