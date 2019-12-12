РИАМО - 12 дек. Облачно и до плюс 2 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, температура по-прежнему выше привычных значений, содержание кислорода в приземном воздухе остается низким, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область будут находиться под влиянием антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 0 - плюс 2, по области минус 3 - плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба.

Существенных изменений в характере погоды в Москве и области не ожидается, давление подрастет и будет в пределах климатической нормы, среднесуточная температура составит - 3 градуса, что по-прежнему выше привычных значений, содержание кислорода в приземном воздухе остается низким.

«Погода живет своей жизнью, поэтому как метеочувствительным, так и практически не реагирующим на ее капризы людям, необходимо приспосабливаться и стараться легче переносить неустойчивые и неблагоприятные внешние условия», - предупреждают синоптики.