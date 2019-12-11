РИАМО - 11 дек. Новогодний флешмоб «Транспорт для Деда Мороза» запускает Российский университет транспорта, учащиеся гимназии вуза которого запланировали сделать скоростное средство передвижения для зимнего волшебника, говорится в сообщении пресс-службы университета.

«Учащиеся гимназии Российского университета транспорта запустили флешмоб в социальных сетях «Транспорт для Деда Мороза». Таким образом, они предложат разные варианты зимнему волшебнику для скоростного передвижения по стране», - говорится в сообщении.

Будущие транспортники уже представили снежный поезд-вездеход, аэросани-амфибия и новогодний воздушный шар с гелием.

Флешмоб продлиться до 27 декабря. Принять участие в нем каждый желающий, а не только учащиеся гимназии. Для этого необходимо разместить фотографию с Дедом Морозом в социальных сетях и написать основные характеристики и название транспортного средства будущего для него, указав хэштег #транспортДедаМороза.

Планируется, что лучшие варианты будут отправлены в московскую резиденцию Деда Мороза, которая расположена на территории Юго-Восточного округа в Кузьминках.