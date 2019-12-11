РИАМО - 11 дек. Физико-математический лицей в Сергиевом Посаде обзаведется новым корпусом, его архитектурно-художественные решения уже согласовали в Мособлархитектуре, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание будет рассчитано на 525 мест, его общая площадь составит порядка 13 тысяч квадратных метров. В нем будут учиться дети средней и старшей школы. Здание запроектировано так, что имеет сложную конфигурацию: протяженный объем «посажен» в соответствии с геометрией участка. При этом останется большой озелененный участок.

«Физико-математический лицей разместится на участке площадью более 2,6 гекттара. Помимо образовательного блока, включающего в себя секции углубленного изучения математики и информатики, технического развития, предметов естественно-научного цикла, а также секций филологии и общественных наук, в его состав также войдут трансформируемый спортивный зал с возможностью работы секций во внеучебное время, актовый зал и библиотечно-информационный центр», – сказал председатель комитета Владислав Гордиенко.

Проект здания состоит из серии функциональных блоков-модулей, объединенных в протяженную композицию. Будет входной вестибюль и секции классов, а также общешкольный модуль. В здании разместятся библиотека с читальным залом на 300 мест и актовый зал на 300 мест. Здесь также будут отдельный блок административных помещений, столовая и медблок.

В рамках проекта будет проведено комплексное благоустройство - обустроена спортивная зона с открытым футбольным полем и комплексом для сдачи норм ГТО, по появится учебно-опытная зона и площадка для тихого отдыха.

«На рассмотрение рабочей группы архитектурной комиссии разработчики проекта представили несколько вариантов фасадов, но окончательный выбор эксперты оставили за авторами. Это как раз тот случай, когда все предложения были выполнены на высоком уровне, а их художественная выразительность была обоснована требованиями функциональности», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Проектировщиком данного объекта выступило ОАО ТИЖГП «Краснодарграждан-проект».