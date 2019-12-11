РИАМО - 11 дек. В рамках реализации проекта «Светлый город» в Подмосковье в этом году архитектурно-художественная подсветка появилась на 15 объектах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В Егорьевске архитектурное освещение выполнено на трех объектах - здании администрации, гимназии №10 и строительной композиции «Добрый Ангел Мира» на улице Гагарина. В Истре осветили территорию Ленино-Снегиревского военно-исторического музея», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В Сергиево-Посадском городском округе выполнена архитектурно-художественная подсветка историко-художественного музея-заповедника и многоквартирного дома №156/1 по проспекту Красной Армии.

В Электростали на проспекте Ленина выполнена архитектурно-художественная подсветка центральной библиотеки имени Паустовского и многоквартирных домов по адресу: проспект Ленина, дома №№ 36, 39, 42, 43, 45.

В Серпухове осветили здание дома культуры «Россия», дом № 241 по улице Ворошилова, здание городской думы и железнодорожный вокзал.

«Архитектурно-художественная подсветка зданий не только меняет ночной облик города, но также позволяет сооружениям приобретать собственный стиль и индивидуальность», - заключил Хайкин.