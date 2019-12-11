РИАМО - 11 дек. Более 100 участников подмосковной программы «Активное долголетие» посетили мастер-класс по вязанию варежек в доме культуры «Содружество» в Дмитрове, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В гости к пенсионерам Дмитровского городского округа приехала народная артистка России Татьяна Васильева.

«Я ожидала совсем другого, но здесь увидела роскошных женщин, очень красивых, целеустремленных, не печальных, не сетующих на свою жизнь. Знаю, что участники еще и танцуют, и ходят в походы. Вести такой образ жизни - это очень правильно», - подчеркнула Васильева.

Все связанные на мастер-классе варежки будут переданы детям в социально-реабилитационные центры и детские дома-интернаты.

«Решила принять участие, потому что я в свое время неплохо вязала и немного подзабыла. Считаю такую идею массового вязания просто прекрасной», - отметила участница мастер-класса Ольга Киселева.

Губернаторская программа «Активное долголетие» реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и охватывает около 2 миллионов жителей старшего возраста. Также в Дмитровском городском округе пенсионеры могут бесплатно ездить на экскурсии, посещать другие кружки и спортивные секции.

Виды досуга выбрали сами жители путем голосования на портале «Добродел». Присоединиться к программе могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Узнать подробности о проекте «Активное долголетие», записаться на занятия и экскурсии можно на портале dolgoletie.mosreg.ru, а также через мобильное приложение «Соцуслуги», которое доступно в AppStore или Google Play.