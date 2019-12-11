РИАМО - 11 дек. Приложение «Подмосковные стройки» в среднем в день используют порядка 3,5 тысяч пользователей, данный сервис позволяет следить за объектами строительства: от жилых домов до соцобьектов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«На сегодняшний день мобильный сервис «Подмосковные стройки» имеет более 6 тысяч подписчиков, которые подписались на обновления более 1,6 тысячи объектов и получают онлайн всю актуальную информацию. При этом пользователями мобильного сервиса являются не только жители Подмосковья, но и Москвы, приобретающие жилье в области», - отметил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Приложение регулярно обновляется и модернизируется. С момента запуска на интерактивной карте в приложении появились будущие объекты социального назначения. Теперь жители области могут узнать заранее, где в их населенном пункте появятся школы, детсады, поликлиники или дома культуры.

Кроме того, в приложении специальным значком обозначена недвижимость, где застройщик работает по новой схеме счетов эскроу.