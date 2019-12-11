РИАМО - 11 дек. Комитет по иностранным делам Сената США одобрили инициативу по введению новых санкций против РФ, такое решение принято за поддержку Сирии, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В ближайшее время инициативу должен рассмотреть Сенат и при необходимости внести поправки. Документ обязывает Госдепартамент предоставить парламенту список российских физических и юридических лиц, которые оказывают финансовую, материальную или технологическую помощь Сирии и «повышают способность правительства САР приобретать вооружение», - говорится в сообщении.

Попавшим под санкции будет запрещено вести бизнес с американскими гражданами и компаниями, посещать США, а их активы заморозят.

Президент США Дональд Трамп может отказаться от введения санкций, если это «отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности США».