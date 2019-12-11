РИАМО - 11 дек. Гендиректор ООО «Авто Селл», которое ранее было рекламным подрядчиком столичной подземки, Гюля Коган осуждена на три года условно, сообщает РИА Новости.

«Она признана виновной в совершении мошенничества в составе группы лиц», – уточнил источник, близкий к судебному процессу.

Он отметил, что, по версии следствия, в апреле-июле 2015 года группа граждан, в состав которой входила Коган, присвоила деньги, предназначавшиеся метрополитену в счет оплаты предоставленных рекламных площадей. Уголовное дело было возбуждено по заявлению подземки.

В пресс-службе метрополитена подтвердили информацию о вынесенном приговоре. Мещанский районный суд признал метрополитен потерпевшим, приговорил Коган к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

На сегодняшний день в арбитражном суде рассматривается заявление ГУП «Московский метрополитен» о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших деятельность «Авто Селл», на 1,3 миллиарда рублей.