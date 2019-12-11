РИАМО - 11 дек. «Почта России» приняла участие в форуме «Мой бизнес», где презентовала свои новые сервисы для предпринимателей — расчет сроков доставки отправлений, личный кабинет для интернет-магазинов и крупных отправителей, фулфилмент, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Форум создан в рамках нацпроекта по поддержке предпринимателей. Он прошел в Москве и собрал более 11 тысяч человек. Участие в нем приняли представители и руководители крупных федеральных компаний, начинающие предприниматели, ведущие эксперты по развитию бизнеса.

«Мы системно и комплексно развиваем свою логистическую систему. Модернизация и оптимизация структуры сортировочных центров уже сегодня позволила нам сократить официальные сроки доставки посылок вдвое. Мы готовы оказывать весь спектр услуг от приема грузов, его хранения и обработки, до доставки конечному покупателю», - сказал на форуме директор макрорегиона «Москва» «Почты России» Дмитрий Адушев.

На форуме главной темой обсуждения стала поддержка и развитие бизнеса в условиях меняющихся информационно-коммуникационных технологий. «Почта России» рассказала о расширении своих сервисах, которые она предоставляет как крупнейший логистический оператор страны.

Так, в Московском регионе работают крупнейшие в Европе логистические центры, которые способны обрабатывать порядка 6 миллионов отправлений в сутки. При этом развитая маршрутная сеть позволяет быстро доставлять любые посылки как по России, так и за ее пределами.

Также «Почта России» следует всем трендам в сфере цифровых сервисов. Например, «Личный кабинет» позволяет предпринимателям самостоятельно формировать документы, бланки и ярлыки, рассчитывать стоимость отправлений, контролировать сроки их доставки.