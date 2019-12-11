РИАМО - 11 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с приближающимися новогодними праздниками пожелал столице процветания и развития в следующем году.

«Конечно, я хочу, чтобы в следующем году у нас происходило как можно больше позитивных событий, чтобы больше было положительных эмоций, чтобы у нас все получалось, чтобы наш город процветал и развивался», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он также пожелал москвичам удачи в новом году.

Кроме того, мэр отметил, что площадки главного зимнего фестиваля столицы «Путешествие в Рождество» постараются сделать во всех округах, чтобы праздник добрался и до отдаленных районов города.