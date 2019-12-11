РИАМО - 11 дек. В торговых шале фестиваля «Путешествие в Рождество» в столице с 13 декабря до 12 января москвичи и гости города найдут все, что нужно для зимних праздников, там будут торговать елочными игрушками, авторскими сувенирами деликатесами и лакомствами, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В этом году в торговой программе фестиваля участвуют производители из 55 регионов России и 22 стран. Всего же откроются 450 шале.

«Самая необычная торговая программа в этом году ждет гостей на Манежной площади и на переходе от Манежной площади к площади Революции. В рамках нынешнего фестиваля на этих площадках будут представлены лучшие товары и продукты, которыми славятся европейские рождественские ярмарки», - отмечается в сообщении.

Семейная компания Fortwenger привезет из Страсбурга пряники и сладости, в том числе самый знаменитый — «Маннель» (пряничный человечек). Цены на их сладости стартуют от 40 рублей.

Также из Эльзаса производитель Siegfried Burger доставит оригинальную керамическую посуду ручной работы, праздничный текстиль и аксессуары для кухни. Компания Glerups из Дании представит вниманию покупателей теплые домашние тапочки из натурального войлока. Из Чехии на фестиваль привезут замечательные детские игрушки известнейших и старейших компаний.

На этих площадках также можно будет приобрести изделия из богемского стекла литовские шерстяные пледы, бумажные украшения для дома, созданные датскими художниками, чешские «оплатки» (нежнейшие тонкие вафли с ванилью, каштанами, миндалем, апельсином, кофе, шоколадом с перцем чили и множеством других вкусов), ломницкие крекеры (с фундуком, миндалем и арахисом), мед с сусальным золотом и шоколадный крем-мед с ядром какао.

«В Камергерском переулке можно будет выбрать кованые сувениры, лампы и елочные игрушки из витражного стекла, кружевные украшения ручной работы, рождественские венки и пряничные домики», - добавляется в материале.

На Рождественке гости найдут симпатичных текстильных куколок, деревянные украшения для дома, широкий выбор елочных игрушек. На Сиреневом бульваре в Троицке - авторские сувенирные изделия из дерева, текстильные игрушки, керамику ручной работы, варежки с вышивкой и изделия из козьего пуха.

В торговых шале на Ореховом бульваре будут представлены фигурки сказочных персонажей, декоративные маски, сувенирные и интерьерные куклы, куклы-шкатулки, изделия из фарфора; новогодние подарки из Крыма - сладости, варенье из трав и плодов, мармелад, рахат-лукум, конфеты, пастила, цукаты, чай.

«Путешествие в Рождество» — самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник «Московских сезонов». В прошлом году на его площадках побывали рекордные 18,6 миллиона гостей. В наступающем сезоне «Путешествие в Рождество» пройдет с 13 декабря по 12 января.