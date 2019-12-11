РИАМО – 11 дек. Несмотря на уменьшение количества родов во многих регионах страны, в Москве количество родов осталось на том же уровне — за 9 месяцев текущего года в столице было принято 90 тысяч родов, сообщил заведующий московским перинатальным центром ГКБ №24, кандидат медицинских наук Антон Оленев.

По его словам, многие выбирают роды в столице из-за более комфортных условий. Так, он отметил, что порядка 40% рожениц в Москве составляют иногородние и иностранки. Оленев также подчеркнул, что в России растет интерес к процедуре ЭКО.

«Есть большая программа здравоохранения, которая включает в себя ЭКО по полису ОМС. Но надо помнить, что эта процедура имеет ряд особенностей и надо обследоваться, чтобы обезопасить организм женщины от осложнений. Я считаю, что это потрясающая методика, которая позволяет получить здорового ребенка родителям, у которых беременность не может наступить самостоятельно», — сказал Оленев в эфире Радио «Комсомольская правда».

В целом по стране отмечается увеличение количества семей, прибегающих к ЭКО.

Оленев в ходе эфира также обратил внимание на миф о дороговизне родов в Москве. По его словам, это не соответствует действительности. Так, перинатальные центры и роддома получают большее финансирование, если у них больше рожениц, в связи с этим центры стараются привлечь к себе беременных женщин, не требуют за это денег.

Платные услуги в этой сфере тоже есть, но их доля не очень большая. При этом в среднем стоимость платных родов в Москве составляет от 60 до 130 тысяч рублей. За эти деньги пациентка получит все обследования и анализы, а также будет находиться под наблюдением с 36 недели.