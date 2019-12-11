РИАМО - 11 дек. На Курском направлении Московской железной дороги и МЦД-2 произошел сбой в движении из-за человека на путях, сейчас принимаются меры по введению поездов в график, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

«На Курском направлении и МЦД-2 «Курско-Рижский» с отклонением от графика следуют несколько электропоездов. Они были задержаны в пути из-за человека на путях на перегоне Красный Строитель - Щербинка», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести поезда в график.