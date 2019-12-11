РИАМО - 11 дек. Реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе планируют закончить в течению одного – двух лет, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас осталось еще пяток где-то таких развязок, четыре из них находятся в проектировании, такая как Волоколамка находится в стройке. Сейчас строим многоуровневые развязки с тоннелями, с эстакадами и так далее. Сложные, некоторые из них очень сложные. Вот та же Волоколамка. Там, по-моему, шесть районов, так или иначе, Москвы и Подмосковья стягиваются в этот узел. Плюс там проходит рядом МЦД, огромное количество коммуникаций. Сложный проект. Мы за него взялись и, я думаю, в течение года-двух достроим», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Также он отметил, что тоннель на съезде с Киевского шоссе к ТПУ «Саларьево» планируют открыть в следующем году.