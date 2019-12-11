РИАМО - 11 дек. Мультсериал «Простоквашино» будут снимать вместе «Почта России» и «Союзмультфильм», в новых сериях будут развивать образ почтальона Печкина, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Идут годы, меняется мир, меняются технологии анимации, меняется и «Почта России». Но в этом процессе неизменно самое важное звено - герои, которые находятся в центре событий. В мультфильме «Простоквашино» одним из главных героев является почтальон Печкин. В нашей компании таким героем является рядовой почтальон. Для многих россиян он по-прежнему единственная связь с большим миром», - отметил заместитель гендиректора по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России» Рубен Оганесов.

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева уточнила, что сериал «Простоквашино» полюбился уже миллионам зрителей, равно как почтальон Печкин, который буквально живет в почтовом отделении – таком, которое есть в каждом городе или крошечной деревне.

«Мы рады, что «Почта России» поддержала наш проект – наши компании существуют уже много лет, и, можно сказать, уже составляют часть российского культурного кода», - добавила Слащева.