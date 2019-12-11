РИАМО - 11 дек. Объявлены электронные аукционы на право заключения договора аренды зданий с земельными участками в Домодедове, заявки принимают до 9 января, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Каждое из трех зданий имеет площадь 775 квадратных метров. Цена варьируется от 466,5 тысяч рублей в год до 568 тысяч рублей в год.

«Объекты расположены в непосредственной близости друг от друга и передаются в долгосрочную аренду сроком на 10 лет. Удобное расположение и развитая транспортная инфраструктура делают каждый из лотов, как вместе, так и по отдельности, отличной площадкой для развития бизнеса», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 9 января на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу www.rts-tender.ru.

Домодедово считается одним из самых перспективных и динамично развивающихся городов региона с развитой транспортной сетью. Вблизи города проходят такие транспортные артерии федерального значения как М4 «Дон» и А105, соединяющая МКАД и аэропорт Домодедово.

В городе расположены крупные предприятия промышленности, а также активно развивается малый и средний бизнес, розничная торговля. Эти факторы делают Домодедово привлекательным местом для бизнеса.