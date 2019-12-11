РИАМО - 11 дек. Через почтовые ящики жилых домов, расположенных вблизи станций Московских центральных диаметров, будет распространено более 50 тысяч листовок, содержащих информацию об МЦД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Более 50 тысяч листовок, информирующих о новом виде общественного транспорта – Московских центральных диаметрах, будут распространены в ящиках жилых домов вблизи станций МЦД. С одной стороны листовки размещена информация о тарифах МЦД, а с другой стороны – размещена совмещенная схема метро и первых двух диаметров», - говорится в сообщении.

К листовкам прикрепят также карты «Тройка» с изображением поезда «Иволга», который курсирует по первым двум диаметрам. При этом на каждой из карт будет по 38 рублей — это стоимость одной поездки по МЦД в пределах «Центральной» зоны.

С 9 декабря проезд по МЦД стал платным. Его можно оплатить картой «Тройка» или «Тройка-Стрелка», пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажиры диаметров могут бесплатно пересесть на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» от Одинцово до Лобни и «Курско-Рижский» от Нахабино до Подольска запустили 21 ноября.

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