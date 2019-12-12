Частный сектор, который расположен в центре Красногорска рядом с Ивановскими прудами, администрацией и ДК «Подмосковье», выглядит настоящим оазисом. Вместе с прелестями деревенской жизни у владельцев домов есть все преимущества города – транспортная доступность, торговые центры, медучреждения. Зато рядом растут новостройки, которые теснят малоэтажные домики. Корреспондент РИАМО узнала, чем недовольны жители Песочной улицы, дома которых находятся практически под окнами 17-этажки, и оправданы ли их опасения.

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«Это был рай»

Частные дома по Песочной улице расположены так, что на них выходит задний фасад 17-этажного ЖК «Юит-Парк». По словам местных жителей, многоэтажный дом был сдан в эксплуатацию в 2017 году, а спокойная жизнь у них закончилась за пять лет до этого. Они пережили большую стройку и теперь привыкают к жизни около многоэтажного здания.

Жители Песочной улицы жалеют о былых временах. «Мы жили прекрасно. У нас была самая тихая и зеленая улица в городе», - говорят они.

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«Это была не деревня – это был рай, это была красота. У нас есть все коммуникации, а живешь, как на даче», - говорят красногорцы.

Лидия Аркадьевна теперь живет на Песочной улице, а ее старый дом стоял на территории нового ЖК по адресу улица Дачная, 5. Она рассказала, как однажды летом к ним на веранду пришел юрист, который сообщил, что здесь планируется строительство многоквартирного дома. Ему предстояло договориться с жильцами частных домов о компенсации. Кому-то выплачивали определенную сумму, а кому-то выдавали квартиры в городе.

«Во второй половине моего дома жила сестра бывшего мужа. Ей предложили двухкомнатную квартиру. Юрист договорился с остальными соседями, бабушке и дедушке дали однокомнатную квартиру, где они и умерли. А я была в середине. Вариант, который бы мне понравился, искали долго», - рассказывает Лидия Аркадьевна.

Сейчас женщина живет через дорогу, в частном доме в 14 метрах от многоэтажки, вместе со вторым мужем. На компенсацию за свой дом в 4 миллиона рублей ей удалось купить детям жилье в Опалихе.

Красивый дом, который напоминает русский теремок, тоже оставили.

«Там прописано больше 30 человек, каждому нужно по квартире, и с ними просто никто не хотел связываться», - говорит собеседница агентства.

Суды прошли – а дом стоит

По словам Лидии Аркадьевны, ее сосед-активист боролся против стройки: составлял коллективные письма в администрацию и ходил по соседям собирать подписи, но безрезультатно. Он жил в доме, который построил его отец и завещал, чтобы на этой земле жили его потомки. Мужчина написал письмо президенту и получил ответ. «С тех пор его не трогали», - говорит женщина.

Однако не всем удалось остаться жить в собственном доме на свежем воздухе. Пенсионеров останавливало то, что на борьбу за свои дома нужно потратить немалые деньги.

«У меня нет сил бороться и платить за все это. У меня есть только пенсия – 20 тысяч. Я ездила в Москву в адвокатскую контору. Сказали – сюда надо писать, туда надо писать, насчитали 15 тысяч. Откуда у меня такие деньги? Сказали, что сами дело вести жители не смогут», - вспоминает Лидия Аркадьевна.

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За несколько лет до строительства многоэтажки жители частного сектора пытались судиться против застройки, но, по их словам, «суды прошли, а дом стоит».

В свою очередь, заместитель главы администрации Красногорского городского округа по вопросам архитектуры и строительства Дмитрий Петрухин сообщил РИАМО, что данный проект был утвержден администрацией Красногорска в июле 2011 года. «Параметры строительства указанного дома определены проектом планировки территории квартала жилой застройки микрорайона «Губайлово-2», - уточнил он.

По его словам, «расселение территории под новое строительство происходило путем выкупа объектов недвижимости по рыночной стоимости».

Краны над головой

Никто не ожидал, что новый дом будет таким высоким, ведь сначала был проект пяти-, максимум – семиэтажного здания, рассказывают жители.

Лидия Аркадьевна говорит, что строителей предупреждали о проблемной почве – тут проходят грунтовые воды. «Погреб в моем доме был на полтора метра только вырыт, потому что дальше – вода», – отмечает она. Тем не менее, когда рыли котлован под многоэтажку, вся улица была в воде, и жителям частного сектора приходилось ругаться со строителями.

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«Когда начали рыть котлован, они вылезли метров на десять сюда, в мою придомовую территорию. Мы там сажали картошку, цветы, а они захватили этот кусок», - говорит пенсионерка.

По словам собеседницы РИАМО, на участках у людей практически стояли строительные краны с грузом.

«Соседка с детьми выскочили из дома, когда груз ездил прямо у них над головой. Было страшно. И строителям пришлось как-то укорачивать стрелу», - вспоминает Лидия Аркадьевна.

Соседи из дома выше по улице вспоминают: «Бегали на стройку и просили краны убрать с нашей территории, так как было страшно ходить».

Бычки на газоне и отсутствие солнца

Как отмечается на сайте застройщика – концерна «ЮИТ», территория дома «граничит с парковой зоной, а из окон открывается красивый панорамный вид на парк и усадьбу Знаменское-Губайлово».

Правда, буквально в нескольких метрах от жилого комплекса стоит частный сектор, жители которого уже смирились с неудобствами от «современного монолитного дома». Комментариев застройщика РИАМО по этому поводу получить не удалось.

«Здесь много проблем: стеклянные предметы и мусор из дома летит прямо к нам на участки», - жалуются жители крайнего дома на улице Песочной. А те, кто живет ближе к новостройке, недовольны тем, что их двор усеян бычками.

Лидия Аркадьевна и ее соседка Марина с ними согласны: «Дворники тут хорошо работают, но они с нашей территории мусор не забирают. А их мусорные пакеты у меня под калиткой валяются. Весь газон в сигаретах!»

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А еще жители расстраиваются из-за того, что теперь на их участках солнца почти нет. «У меня – всего час и двадцать минут в день. С 12 до часу дня», - отмечает одна из собеседниц агентства.

По словам местных, есть проект второго 19-этажного дома, который будет построен рядом с новой многоэтажкой, и тогда им солнца не видать вообще.

Других беспокоит то, что теперь их жизнь теперь видна всему дому.

«Мы здесь живем, как на Красной площади. На участке стоишь кверху попой ко всем жильцам этой стороны многоэтажки».

Многие также жалуются на сильный ветер: раньше была тихая улица, а теперь – «ветродуй». «Ветра раньше не было, сейчас просто буран. Из дома выходишь, и тебя ветер сбивает с ног», - говорят жители улицы Песочной.

Без Интернета и связи

Из-за новостройки в частном секторе у многих появились проблемы с мобильной связью, Интернетом и ТВ-сигнал.

«У нас три дома на улице отрезаны от мира. Не работают телефоны из-за этого бетонного дома, не работают антенны, не работает Интернет. Вернее, он работает только в одной комнате, и то – через пень-колоду», - жалуются люди.

«Сюда просто не проходит сигнал: приезжал специалист и нашел его только в конце моего огорода», - говорит Лидия Аркадьевна. Ее соседка Марина добавляет, что «Интернета нет, телевизора нет – сплошные помехи». У других соседей телефон лежит строго в определенном месте, а если его переложить – не будет ловить сигнал.

Парковочная война

В новом доме более 500 квартир, есть подземная парковка и отдельная стоянка для машин, но все равно мест не хватает. Жильцы частного дома в конце улицы говорят, что эта дорога просто не приспособлена к такому потоку машин, и пройти по улице иногда просто невозможно. «Эта дорога была сделана для частной застройки, и расширять ее некуда», - сетуют они.

Те, кто живет ближе к высотке, страдают больше всех – у их ворот постоянно кто-то паркуется.

«Все упираются в мои ворота, я не могу развернуться, а иногда к себе домой не могут заехать. Никто не хочет отодвинуть свою машину в 4 утра, и оставленные телефоны не помогают», - говорит Марина.

Кстати, ее ребенок нуждается в медицинской помощи, и когда женщина вызывает скорую, врачи не могут проехать к дому.

Чтобы защититься от потока машин, жители Песочной улицы за свой счет поставили шлагбаум. «Шлагбаум отвоевали у администрации, чтобы из подземного гаража дома машины не выезжали с этой стороны улицы», - говорят они.

На подходе – еще одна махина?

И все же есть ложка меда в этой бочке дегтя – асфальтированная дорога. Этот плюс отметили все собеседники РИАМО, до этого они ходили по грязи в целлофановых пакетах на ногах.

«Позитивный момент – заасфальтировали дорогу. Можно пройти нормально, и ребенок может покататься на самокате. За это спасибо», - говорят жители.

Однако теперь они опасаются строительства новых многоэтажек по соседству. «Нас будут вытеснять отсюда с помощью новой застройки», - считают люди.

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О том, чтобы переехать, не думают. «Мы никогда не хотели продавать тут недвижимость, у нас всегда было хорошо. Но, думаю, что наш дом уже упал в цене из-за этой махины», - отмечают они.

Тем не менее, местные власти успокоили, что новой многоэтажной застройки на месте частного сектора не предусмотрено. Как сообщили РИАМО в администрации Красногорска, территория частного сектора Песочной улицы отнесена «к зоне застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами, что не допускает строительство многоквартирных домов» в соответствии с проектом генерального плана и правилами застройки в Красногорске.

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