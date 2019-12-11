РИАМО - 11 дек. Пешеходный переход от станции столичного метрополитена «Площадь Революции» к Никольской улице планируют открыть в ближайшее время, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, при первом осмотре специалисты заявили, что этот переход, в котором ранее были магазины, проще закрыть навсегда, чем провести там работы и снова сделать переход.

«Я заставил своих подчиненных еще раз пройти, провести самые тщательные изыскательские работы. Все проделали. Сделали проектную документацию, изменили там действующий проект, усилили, укрепили, проложили. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы этот переход (от станции метро «Площадь Революции» к ГУМу – ред.) откроем», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он отметил, что данный пешеходный переход начали реконструировать чуть больше года назад.