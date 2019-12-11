РИАМО - 11 дек. Юрий Лужков достойно отвечал на вызовы своего времени, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я никогда не критикую своих предшественников. Это никчемное занятие. Конечно, человек может в течение года или полутора пожить на критике своего предшественника, но лучше доказывать это делами или реализовать те идеи, которые есть. Критиковать персонально человека, который жил в другое время, в других условиях… Перед ним стояли другие вызовы и мне кажется, он их достойно решал», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он добавил, что встречался с Лужковым несколько раз.

«Меня поражал Юрий Михайлович, всегда в тонусе таком был. И у него был драйв такой, он был заряжен делом, рассказывал про сельское хозяйство, про то предприятие, которым он занимался. Было очень интересно его послушать. Так, общими вопросами обменивались. Хозяйственные вопросы города не вмешивались в разговоры. Если честно, человеческое общение было. У нас не всегда одинаковые взгляды на развитие города были. И это естественно — разные периоды жизни», - уточнил Собянин.

Юрий Лужков скончался в Мюнхене после операции на сердце. Ему было 83 года.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.