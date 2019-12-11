РИАМО - 11 дек. В Москве следователи проведут проверки по фактам лишения медкомиссиями детей с серьезными заболеваниями статуса инвалидности, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

По информации ряда СМИ, несовершеннолетних с серьезными заболеваниями медкомиссии лишили статуса инвалидности.

«В эфире новостного выпуска одного из телеканалов сообщалось, что в Москве десятки семей добиваются возврата статуса инвалидности своим детям», - сказала Иванова.

Она добавила, что медицинские комиссии отказываются его продлевать несмотря на то, что все пациенты страдают серьезными заболеваниями. Родителям месяцами приходится доказывать наличие заболеваний, иначе дети будут лишены прохождения нужной реабилитации.

По словам Ивановой, следователи проверят изложенные в сюжете факты. Проводятся проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение.