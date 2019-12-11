РИАМО – 11 дек. Пользователи Сети обсуждают новый образ «помолодевшей» певицы Надежды Бабкиной, 69-летняя артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором выглядит намного моложе своих лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Под фотографией Бабкина пригласила подписчиков и фанатов на мероприятие своего театра «Русская песня» под названием «Караоке-веселуха», но внимание аудитории привлек ее новый образ.

«На снимке Надежда Бабкина в красном пальто и с новой прической. Певица решила сделать себе челку и перекрасить волосы в глубокий черный цвет. Пользователи Сети заметили, что признаки возрастных изменений на лице артистки практически отсутствуют, а это говорит либо о хорошей работе визажистов, либо о фотошопе», - говорится в материале.

Так, многие пользователи были приятно удивлены, некоторые сравнивали Бабкину с Аллой Пугачевой и Ани Лорак.

Были и те, кто заметил, что этот образ вульгарен и не подходит возрастной артистке.

«Как не молодись, от времени не убежишь», - отметил один из комментаторов.