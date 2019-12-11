РИАМО – 11 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что к юбилею Победы в 2020 году необходимо проработать вопрос дополнительных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Поручение президент дал в ходе заседания российского оргкомитета «Победа» вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он напомнил, что власти ранее также продумывали различные меры поддержки ветеранов к юбилейным и праздничным датам.

«Поэтому я вас прошу проработать и внести предложение по дополнительным выплатам для ветеранов Великой Отечественной войны», — сказал Путин.

По его словам, дополнительные меры поддержки должны коснуться и других категорий граждан.