РИАМО - 11 дек. По второму участку Некрасовской линии московского метро в ближайшие недели планируют провести технический пуск, затем начнется наладка, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

Трасса второго участка Некрасовской линии будет проходить по территориям районов Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижегородский, Лефортово.

«Я надеюсь, что в ближайшие недели мы осуществим технический пуск этого проекта (вторая очередь Некрасовской линии метро – ред.). Ну и потом 2-2,5 месяца для отладки, обкатки и так далее. И должны уже поехать пассажиры», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Некрасовскую линию метро начали строить в 2012 году. Первый участок с четырьмя станциями открыли в июне 2019 года.