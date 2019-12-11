РИАМО - 11 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава государства Владимир Путин не смотрел телесериал «Слуга народа», в котором главную роль исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, потому что у него нет времени, сообщает Газета.ru.

«Песков заметил, что Путин не планирует смотреть этот сериал. По словам Пескова, времени на сериалы у президента нет», - говорится в сообщении.

В среду сериал «Слуга народа» начали показывать на российском канале ТНТ.