РИАМО - 11 дек. Депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев отметил, что бойкот Олимпиады спортсменами — это неправильно, но он уважает решение российских боксеров, которые отказались ехать на соревнования без гимна и флага РФ, сообщает Газета.ru.

Ранее WADA дисквалифицировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных московской лаборатории. Российские спортсмены на четыре года лишились возможности выступать на международных соревнованиях под своим флагом. «Чистым» атлетам разрешили соревноваться под нейтральным флагом. Боксеры решили бойкотировать Олимпиаду.

«Можно только с уважением отнестись к мнению наших боксеров. Отказаться от Олимпиады ради своего флага — это очень серьезное решение. Для того, чтобы поехать на Игры, каждый из них прикладывает максимум усилий. Может быть, в их жизни эта Олимпиада станет последней», - отметил Валуев.

Он подчеркнул, что каждый сам для себя решает, как поступать в таком случае. Сам депутат считает, что бойкот Олимпиады — это неправильно.