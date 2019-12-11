РИАМО - 11 дек. В течение года подвижной состав на двух Московских центральных диаметрах должен полностью обновится, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы приняли решение ускорить обновление, и я думаю, мы с коллегами в ближайший месяц обсудим и, наверное, все-таки будем ускорять и обновлять подвижной состав не в течение двух лет, а в течение года. Технические возможности такие мы видим», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Ранее планировали завершить обновление подвижного состава на МЦД за два года.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» (Одинцово - Лобня) и «Курско-Рижский» (Нахабино - Подольск) запустили в ноябре.

Проезд на МЦД можно оплатить картой «Тройка» или «Тройка-Стрелка», пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажиры диаметров могут бесплатно пересесть на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

Спрос на поездки на МЦД остается рекордно высоким. 10 декабря пассажиры первых двух диаметров совершили более 550 тысяч поездок, что на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом до запуска МЦД.

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