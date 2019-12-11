РИАМО - 11 дек. В правительстве Московской области приняли решение обустроить прибрежную рекреационную зону областного значения «Озера Большое и Малое Соколово» в городском округе Лотошино, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Особо охраняемая природная территория расположена между деревнями Кудрино, Звягино и Чапаево, площадь ее составляет 533,7 гектара. Зона включает в себя акватории озер Большое и Малое Соколово, а также прилегающие к ним болота, сырые луга и лесные участки, в том числе кварталы 6 и 7 Лотошинского участкового лесничества», - говорится в сообщении.

Озеро Большое Соколово является одним из самых глубоких в Подмосковье, максимальная глубина его – 14 метров, площадь акватории – 21 гектар. Малое Соколово почти в 10 раз меньше Большого.

На этой территории обитают 103 вида позвоночных животных, в том числе десять видов рыб, четыре вида амфибий, один вид рептилий, 75 видов птиц и 13 видов млекопитающих.

В Красные книги России и Московской области внесены гнездящиеся и перелетные птицы – большой кроншнеп, речная крачка, серый журавль, обыкновенный осоед, черный коршун, луговой лунь, полевой лунь, а также пять видов бабочек и пять видов растений.

Необходимость особой охраны озер и их окружения вызвана большим потоком людей, бывающих здесь, и неорганизованным туризмом.

Но ценные в рекреационном плане места необходимо использовать, поэтому принято решение о создании именно прибрежной рекреационной зоны – особого вида ООПТ, на территории которого можно устраивать палаточные лагеря и их инфраструктуру – мостки, навесы и так далее.

На прибрежной рекреационной зоне введен запрет на любое капитальное строительство и прокладку новых дорог, любые рубки (кроме санитарных), проведение пикников и культурно-массовых мероприятий, заезд и перемещение любых транспортных средств, включая гидроциклы.