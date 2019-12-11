РИАМО - 11 дек. Порядка 560 тысяч пассажиров ежедневно пользуются Московскими центральными диаметрами, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы бьем рекорды каждую неделю. И на этой неделе, несмотря на то, что отменили бесплатный период, на МЦД проехало за сутки 560 тысяч пассажиров», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, загрузка вагонов уменьшилась на четверть, одномоментно увеличили количество поездов и поездов.

Проезд на МЦД с 9 декабря можно оплатить картой «Тройка» или «Тройка-Стрелка», пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажиры диаметров могут бесплатно пересесть на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» от Одинцово до Лобни и «Курско-Рижский» от Нахабино до Подольска запустили 21 ноября.

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