РИАМО - 12 дек. В павильоне МЦД у Киевского вокзала в столице проведут квест и серию лекций для детей и взрослых, посвященные безопасности поведения на железной дороге, также там работает тематическая выставка, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Для нас очень важно, чтобы пассажиры, особенно дети, знали и соблюдали правила безопасности на железнодорожных путях. В рамках специально организованной экспозиции под названием «Будь внимателен на железной дороге! Береги жизнь!», начиная с 9 декабря, в павильоне будет открыта выставка рисунков детей от 3 до 17 лет», — говорится в сообщении.

На экспозиции в мультимедийном формате и на стендах будет выставлено более 40 работ, которые вышли в финал конкурса управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Авторы работ изобразили важность соблюдения требований безопасности на железной дороге. Выставка будет работать по 15 декабря.

Квест для детей и взрослых, посвященный правилам поведения на железной дороге, проведут в павильоне МЦД в четверг. Те, кто успешно пройдет квест, получат специальные сувениры.

В этот день также в 14:00 – 17:00 сотрудники транспортной полиции прочтут серию лекций для детей и взрослых о правилах безопасности на железной дороге. Лекции проведут в рамках акции «Береги жизнь».

Самой распространенной причиной травматизма на железной дороге является переход в неустановленном месте. Поэтому важно объяснить детям правила безопасности поведения на железной дороге.

Павильон МЦД у Киевского вокзала работает с 09:00 до 21:00.